Броши Олбрайт стали музейным экспонатом

Броши Олбрайт стали музейным экспонатомКомментарии
Собрание Национального музея американской дипломатии пополнилась коллекцией брошей, принадлежавших скончавшейся недавно Мадлен Олбрайт, бывшему госсекретарю США. Надевая то или иное ювелирное украшение, она выражала таким образом своё отношение к событиям или к собеседнику. Поясняет Нэнси Зинн, сотрудница музея:
– В каталоге выставки есть интересная фотография, где она разговаривает с Ясиром Арафатом. Переговоры были особенно непростыми, и на её плече брошь в виде большой пчелы. Она определённо посылала таким образом некий сигнал.
В коллекции более 200 брошей, и каждая должна была, как считала Олбрайт, нести определённый смысл. При этом сама она предпочитала не говорить, что имела в виду, предоставляя другим возможность трактовать её выбор.
Помимо экстравагантных брошей, Олбрайт запомнилась многим как сторонница жёсткого курса США в международных отношениях, и тем, что не останавливалась перед применением военной силы.