Умерла Мадлен Олбрайт

На 85 году жизни скончалась Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США в администрации Билла Клинтона. В 1997 году она стала первой женщиной на этом посту, а до этого была представителем своей страны в ООН.

Родившаяся в Праге в семье чешского дипломата Мадлен Олбрайт (тогда Мария Яна Корбелова) вместе с родителями переехала в США после прихода к власти в стране коммунистов. Она выступала за расширение НАТО и вмешательство альянса в ситуацию в Югославии в 1999 году. В результате операции "Союзная сила" в ходе бомбардировок тогда погибли несколько тысяч человек.

В том же году в присутствии Олбрайт в египетском Шарм-эль-Шейхе был подписан меморандум между израильским и палестинским лидерами, открывающий путь к переговорам о мирном урегулировании.

За день до начала военного вторжения России на территорию Украины газета The New York Times опубликовала слова Олбрайт о том, что нападение на соседнюю страну станет исторической ошибкой Москвы.