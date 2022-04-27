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Турция

Ярошенко на Рида: Россия и США обменялись заключёнными

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Фотография Тревора Рида на фоне Белого дома
Фотография Тревора Рида на фоне Белого дома   -   Авторское право  Patrick Semansky/Associated Press.

В результате длительных переговоров состоялся обмен бывшего американского морпеха Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко.

Оба отбывали длительные сроки - Рид в мордовской колонии, Ярошенко - в американской тюрьме Форт-Дикс. Обмен состоялся в Турции.

Как отмечают наблюдатели, в условиях напряженных отношений между Россией и США подобное событие выделяется особо.

Трудно сказать, как именно все это будет развиваться дальше. Но одно делает это действительно необычным, - дипломатический контекст вокруг всего этого. Отношения между Соединенными Штатами и Россией находятся на самом низком уровне за последние десятилетия из-за войны России с Украиной. Между двумя мировыми державами существует явный антагонизм. Поэтому тот факт, что они смогли заключить какое-либо соглашение или достичь договоренности, довольно поразительно и примечательно
Эрик Такер
Associated Press

В 2020 году Рид был приговорен в России к 9 годам тюрьмы за применение силы к сотрудникам полиции.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии и депортирован в США по обвинению в контрабанде наркотиками.

Осенью 2011 года россиянин был приговорен к 20 годам лишения свободы.

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