Ярошенко на Рида: Россия и США обменялись заключёнными

Ярошенко на Рида: Россия и США обменялись заключённымиКомментарии
В результате длительных переговоров состоялся обмен бывшего американского морпеха Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко.
Оба отбывали длительные сроки - Рид в мордовской колонии, Ярошенко - в американской тюрьме Форт-Дикс. Обмен состоялся в Турции.
Как отмечают наблюдатели, в условиях напряженных отношений между Россией и США подобное событие выделяется особо.
В 2020 году Рид был приговорен в России к 9 годам тюрьмы за применение силы к сотрудникам полиции.
Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии и депортирован в США по обвинению в контрабанде наркотиками.
Осенью 2011 года россиянин был приговорен к 20 годам лишения свободы.
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