Тревора Рида оставят в тюрьме

Американец Тревор Рид останется в тюрьме: Мосгорсуд отклонил его апелляцию. Прошлым летом Рида приговорили к 9 годам лишения свободы за нападение на полицейских. Он, по версии следствия, устроил дебош на улице и был агрессивен с патрульными. Рид утверждает, что был пьян и не помнит случившегося.

Посол США в России Джон Салливан пообещал добиваться возвращения Рида в Америку: "Я сожалею, что апелляционный суд не исправил эту вопиющую несправедливость. Их решение никак не повлияет на настойчивость, с которой я и правительство США будем продолжать заниматься этим вопросом для Тревора - с тем, чтобы добиться его освобождения и возвращения домой, к семье".

Семья Рида и власти США называют наказание непропорциональным, а правозащитники отмечают нестыковки в деле. Девушка, находившаяся с ним в ночь задержания, предлагает версию событий, не совпадающую с официальной.

Вопрос о судьбе Тревора Рида был поднят на встрече президентов США и России в Женеве 16 июля. Ранее Владимир Путин заявлял, что готов обсуждать с Америкой перспективу обмена заключенными.