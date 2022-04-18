Виктор Медведчук просит обменять его на "защитников и жителей Мариуполя"

Служба безопасности Украины распространила видеообращение Виктора Медведчука, в котором помещенный под стражу политик обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на "защитников и жителей Мариуполя".

Ранее с просьбой о содействии в обмене ее мужа к президенту России обратилась жена Медведчука Оксана Марченко.

Кремль в лице Дмитрия Пескова ответил, что о реакции Владимира Путина власти сообщат, если таковая последует.

Одновременно российское телевидение опубликовало видеозапись, на которой пленные британские военнослужащие Шон Пиннер и Эйден Эслин, обращаясь к премьер-министру Борису Джонсону, предлагают обменять их на Виктора Медведчука.

Украинские власти 12 апреля сообщили о задержании лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять его на пленных украинских военных.

Оппозиционного политика подозревают в государственной измене. По данным украинских спецслужб, объявленный в международный розыск Медведчук в военной форме пытался сбежать за границу.

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