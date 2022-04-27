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Украина

Россия обстреливает Донбасс

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 Yulia Gritsay
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Местный житель кипятит воду на улице в захваченном российскими войсками Мариуполе 26 апреля 2022
Местный житель кипятит воду на улице в захваченном российскими войсками Мариуполе 26 апреля 2022   -   Авторское право  Alexei Alexandrov/AP Photo

Ночью на среду, 27 апреля, обстрелы Донбасса продолжились. Российские войска пытаются установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и, по словам украинских властей, обстреливают даже маленькие села, а также устраивают бомбардировки железных дорог и другой инфраструктуры. Цель — остановить или хотя бы замедлить поставки западного оружия на восток страны.

В российском Минобороны при этом настаивают на том, что наносят удары только по военным объектам. В частности в ведомстве заявили, что во вторник обстреляли 32 из них, а также уничтожили два зенитных ракетных комплекса "Бук-М1". Представитель министерства отчитался и о том, что в Донбассе начали посевную.

Москва не оставляет и попытки захватить Южную Украину: накануне российская армия обстреляла мост через Днестровский лиман в Одесской области, который ведет в сторону Румынии. А в оккупированном Херсоне, по информации Киева, скоро будет организован референдум о создании так называемой "Херсонской Народной Республики".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении вице-премьера Ирины Верещук посетил одну из киевских больниц, где встретился с детьми, эвакуированными из Мариуполя.

Родители десятилетнего Ильи Матвиенко погибли при обстреле города. Глава Украины навестил мальчика в день его рождения и подарил ему iPad.

Ребенок — один из тех, кого российская армия сначала вывезла на подконтрольную Москве территорию, но украинским властям удалось перевезти его в Киев, рассказали в офисе президента.