Брюссель начал расследование в отношении Венгрии

Еврокомиссия начала расследование в отношении Венгрии из-за возможного нарушения ею принципа верховенства права. Его соблюдение является условием для выделения средств из общего бюджета Евросоюза. Брюссель, который впервые задействует принятую в конце прошлого года дисциплинарную процедуру, уже направил в Будапешт соответствующее уведомление. Теперь Еврокомиссия ждёт ответа от властей Венгрии для прояснения ситуации и предложения мер по ее урегулированию.

Маргаритис Схинас, комиссар ЕС по продвижению европейского образа жизни: "Мы получили распоряжение, которое уполномочивает комиссара Йоханнеса Хана направить письменное уведомление в Венгрию в соответствии со статьей 6.1 регламента механизма соблюдения условий".

Ранее между Будапештом и Брюсселем произошел ряд конфликтов относительно соблюдения демократических свобод в Венгрии. Ее обвиняли в давлении на СМИ, НПО, а также ущемлении прав меньшинств и мигрантов. На фоне разногласий богатые европейские страны потребовали гарантий того, что отчисляемые ими в общий фонд деньги не пойдут тем, кто, по их мнению, подрывает демократию.