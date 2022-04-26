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Испания

Спасение мигрантов в Атлантике: выживших доставили на Гран-Канарию

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 Alexander Kazakevich
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Корабль испанской морской спасательной службы
Корабль испанской морской спасательной службы   -   Авторское право  ESRTVE

Испанская береговая охрана пришла на помощь мигрантам из стран Африки, после того, как их лодка перевернулась в районе Канарских островов.

Спасены 36 человек, среди них двое детей. Сообщается об одном погибшем, 24 объявлены пропавшими без вести.

В прошлом году более 4 тысяч человек лишились жизни в море на пути в Испанию.

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