Марокко: спасти ребёнка из колодца

На севере Марокко идёт операция по спасению пятилетнего мальчика, который во вторник вечером провалился в высохший колодец глубиной 32 м и шириной 45 см. Чтобы извлечь его оттуда, задействованы пять экскаваторов, которые под руководством специалистов уже выкопали котлован глубиной 28 м. Последние восемь часов ведётся прокладка горизонтального туннеля, через который спасатели рассчитывают добраться до ребёнка. Задача осложняется в связи с неустойчивостью грунта, что создаёт риск оползня. В операции участвуют две команды, которые трудятся, сменяя друг друга. По данным СМИ, им потребуется ещё несколько часов. На месте дежурит бригада медиков, а также вертолёт, который сможет в случае необходимости доставить ребёнка в больницу. За ходом спасательной операции следит вся страна.