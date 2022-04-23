"Врачи без границ" спасли мигрантов в Средиземном море

"Врачи без границ" спасли мигрантов в Средиземном мореКомментарии
Авторское право AFP-
Корабль гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF), в эту субботу спас 101 мигранта в Средиземном море, в том числе четырех маленьких детей и беременную женщину.
Об этом неправительственная организация сообщила в своем Твиттере, уточнив, что сигнал бедствия был получен к северо-западу от побережья Ливии.
Большинство спасённых – граждане Эритреи.
С начала года 566 человек погибли или пропали без вести, пересекая Средиземное море, на пути в Европу.
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