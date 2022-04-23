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мир

"Врачи без границ" спасли мигрантов в Средиземном море

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 Alexander Kazakevich
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Скриншот
Скриншот   -   Авторское право  AFP

Корабль гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF), в эту субботу спас 101 мигранта в Средиземном море, в том числе четырех маленьких детей и беременную женщину.

Об этом неправительственная организация сообщила в своем Твиттере, уточнив, что сигнал бедствия был получен к северо-западу от побережья Ливии.

Большинство спасённых – граждане Эритреи.

С начала года 566 человек погибли или пропали без вести, пересекая Средиземное море, на пути в Европу.

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