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мир

Миллионеры приземлились

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 Viktoria Sinkevich
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Landing   -   Авторское право  SpaceX via AP

Экипаж полностью коммерческой миссии компании SpaceX благополучно опустился на воду у побережья Флориды. В команду вошло 4 человека: отставной космонавт и три финансиста из США, Канады и Израиля. Каждый из них заплатил за свой билет около $55 млн. На борту МКС они приняли участие в лабораторных экспериментах и коммерческих мероприятиях.

Каждый космический турист заплатил за свой билет около $55 млн

Космические туристы дегустировали специально созданное для созданное для них меню.

Первоначально экипаж планировал провести на международной станции 8 дней, однако из-за плохой погоды на Земле, они задержались в космосе на две неделе.

Сообщается, что места на следующие две миссии уже распроданы.