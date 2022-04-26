Миллионеры приземлились

Миллионеры приземлилисьКомментарии
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Экипаж полностью коммерческой миссии компании SpaceX благополучно опустился на воду у побережья Флориды. В команду вошло 4 человека: отставной космонавт и три финансиста из США, Канады и Израиля. Каждый из них заплатил за свой билет около $55 млн. На борту МКС они приняли участие в лабораторных экспериментах и коммерческих мероприятиях.
Космические туристы дегустировали специально созданное для созданное для них меню.
Первоначально экипаж планировал провести на международной станции 8 дней, однако из-за плохой погоды на Земле, они задержались в космосе на две неделе.
Сообщается, что места на следующие две миссии уже распроданы.