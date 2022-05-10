Поздно пить "Боржоми": сотрудники завода протестуют против закрытия

Поздно пить "Боржоми": заводы по разливу знаменитой на постсоветском пространстве минеральной воды из одноименной долины не работают уже две недели. Причина — санкции в отношении российского олигарха Михаила Фридмана. Именно его компании "Альфа-Групп" принадлежит IDS Borjomi, которая в свою очередь владеет производством в Грузии. Недовольные потерей рабочих мест сотрудники "Боржоми" выходят на демонстрации.

"Они изменили наши контракты. Когда ситуация успокоится, мы требуем возврата к тем же условиям, что были раньше. Мы не хотим протестовать. Но зачем они закрыли фабрику? Почему перестали производить минеральную воду, спрос на которую высок как в Грузии, так и во всем регионе?" — задается вопросами работник IDS Borjomi Ника Гелашвили.

Из-за "непростой ситуации на основных рынках сбыта" — то есть в России и в Украине, ответили в IDS Borjomi. К тому же, у компании появились проблемы с доступом к банковским счетам, из-за чего она больше не может получать валютную выручку и расплачиваться с кредиторами. Грузинские власти о проблеме знают, но до реальной помощи дело пока не дошло.

"Не могу раскрывать детали, но правительство ведет переговоры и изучает юридические возможности", — говорит министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

Источники минеральной воды в долине Боржоми обнаружила российская императорская армия еще в начале XIX века. Сюда любили приезжать Антон Чехов, Петр Чайковский и — в советское время — Иосиф Сталин.

"Боржоми — лицо минеральных вод Грузии. Мы знамениты, благодаря ей. Минеральная вода — один из десяти самых важных для экспорта грузинских продуктов. Поэтому совершенно необходимо спасти "Боржоми" и найти выход из сложившейся ситуации", — считает экономист Нино Лобжанидзе.

А пока грузинские власти ищут выход, сотрудники завода "Боржоми" продолжают выходить на акции протеста в попытке спасти свои рабочие места.