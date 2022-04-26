Франция: новая стратегия ультраправых

Уже на следующий день после поражения на президентских выборах во Франции Марин Ле Пен начала подготовку к парламентским, которые пройдут в июне. Кандидат от "Национального объединения" хочет представлять оппозицию в течение нового пятилетнего срока президента Эммануэля Макрона. Предложение о сотрудничестве от другой ультраправой партии "Реконкиста" Эрика Земмура она проигнорировала.

Себастьен Шеню, пресс-секретарь партии "Национальное объединение": "Сначала мы рассмотрим идеи, проблемы, программу и то, что мы хотим сделать на этих выборах в законодательные органы власти. Как мы можем лучше всего воплотить завтрашнюю оппозицию, поскольку французы решили, отправив Марин Ле Пен во второй тур, что она является лидером оппозиции. Так что мы будем делать эту работу, а потом придет время выбора. Знаете, мы открыты для кандидатов, которые не обязательно принадлежат к нашему движению. И потом партийные союзы - это нечто другое, на самом деле, я думаю, это, может быть, не так интересно".

Таким образом, возможный ультраправый альянс пока выглядит иллюзией: "Национальное объединение" надеется, что сможет обойтись без него. Оно подвергалось критике и нападкам со стороны "Реконкисты" в ходе президентской кампании и даже вечером после оглашения итогов. Марин Ле Пен там считают некомпетентной - несмотря на то, что она показала исторический результат.

Брис Тентюрье, заместитель генерального директора Ipsos: "Марин Ле Пен, даже несмотря на поражение, избежала унижения 2017 года, это достойное поражение, она показала прогресс по количеству голосов, оно выросло более чем на два миллиона по сравнению с 2017 годом. И на самом деле вот уже 40 лет это политическое течение прогрессирует. Так что да, это явная победа Эммануэля Макрона, мы ее предвидели и смогли еще раз измерить соотношение сил, но в то же время мы снова увидели, что "Национальное объединение" прочно обосновалось в нашей стране".

Эксперты отмечают, что Марин Ле Пен, наконец, удалось справиться с демонизацией имиджа своей партии - этой стратегии она придерживалась с тех пор, как возглавила ее более десяти лет назад. Она популярна и для многих привлекательна. Так что тем, кто мечтает о большом ультраправом союзе, будет трудно отодвинуть ее в сторону.