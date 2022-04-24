Второй тур президентских выборов во Франции

Граждане Франции голосуют во втором туре президентских выборов. На всей территории страны в открылись 70 тысяч избирательных участков.

На второй срок баллотируется президент Франции, центрист Эммануэль Макрон. Его соперницей вновь стала ультраправый кандидат Марин Ле Пен.

Голосовать призваны 48 миллионов французских граждан.

Свой выбор сделали избиратели, оказавшиеся в Токио:

"Можно сказать, что у нас не было большого выбора, но мы все равно должны проголосовать".

"Думаю, что у нас был настоящий выбор между разными кандидатами, которые представили абсолютно противоположные взгляды на общество. Даже если мы не со всем согласны, мне кажется, что мы могли сделать выбор между конкретными идеями".

Результат голосования во многом будет зависеть зависеть от решения электората основателя левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона, набравшего 22% голосов, но не прошедшего во второй тур.