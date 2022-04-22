Марин Ле Пен: последний рывок

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен сделала последний рывок в предвыборной кампании на севере страны, призвав избирателей не воздерживаться от голосования, а поддержать её кандидатуру:

"Друзья мои, если молчаливое большинство решит выйти из своего молчания голосованием, оно восторжествует, ему наконец перестанут навязывать политику, которая его губит и унижает. А тем, кто склоняется к стерильному воздержанию, я говорю: "Если вы не пойдете в политику, то политика придёт к вам, она настигнет вас вместе с Макроном, который будет плохо к вам относиться на протяжении долгих лет". Что пользы кричать повсюду: "Макрон, уходи!" Когда через три дня вы сможете сами отправить его в отставку, не спрашивая на это разрешения", - сказал Ле Пен.

Этот призыв воодушевляет её сторонников, которые понимают, что ещё никогда Марин Ле Пен не была так близка к успеху.

"Марин - просто кандидат от народа. Макрон - кандидат от богатых, которые презирают свой народ. Вот что будет иметь значение", - говорит эта женщина.

Победа Ле Пен вызовет шок в Европейском союзе, который она пообещала радикально реформировать, если придет к власти. А также может сменить вектор Франции в другую сторону - особенно в сторону России, с которой, как говорят, у лидера Национального объединения близкие отношения.

Камий Вигонь, журналистка l’Express magazine:

"Суть отношений между Марин Ле Пен и Владимиром Путиным заключается в том, что на протяжении последних десяти лет, с того момента, как она возглавила Национальный фронт, ставший Национальным объединением, Марин Ле Пен всегда согласовывала позицию своей партии с позицией Кремля - от выхода из военного командования НАТО до систематической критики всех европейских санкций против России. Она также признала референдум о независимости Крыма, референдум, который все в международном сообществе признали незаконным".

Тайные встречи с Владимиром Путиным и как минимум два кредита в российских банках оппоненты Ле Пен считают доказательством того, насколько она близка к Москве.

Камий Вигонь, журналистка l’Express magazine:

"Речь идет об очень важных суммах. В общей сложности два кредита, взятых Марин Ле Пен у России, составляют 11 млн евро. И большая часть этих кредитов не возвращена. Все эксперты сходятся во мнении, что кредиты не могли быть предоставлены без зелёного света из Кремля и от ближайших помощников Владимира Путина".

Однако избирателей Марин Ле Пен всё это не смущает. Они гораздо больше озабочены покупательной способностью и возможностью свести концы с концами. Во всяком случае создаётся впечатление, что их сейчас мало интересует внешняя политика.