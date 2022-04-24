Выборы во Франции: "кандидаты не нравятся, но голосовать надо"

Французы голосуют. На выбор - два бюллетеня с именами двух кандидатов, одного из них по итогам голосования объявят президентом Франции.

Некоторые избиратели признаются, что явных предпочтений не имеют, но гражданский долг есть долг.

"COVID-19, украинский кризис, рост цен - всё это заставляет задуматься о наших реальных потребностях и прежде всего о том, кто может привнести в нашу жизнь немного везения и какого-то развития", - поясняет молодой человек.

"Для меня это важный день. Я встала пораньше, чтобы идти на участок, когда там ещё мало людей. Относительно кандидатов, я испытываю смешанные чувства. Я не была ни за одного из них. Но голосовать надо, чтобы что-то менялось, даже если оба кандидата не ваш основной выбор", - уверена эта избирательница.

"Каждый год, к каждым выборам, я готовлюсь, настраиваюсь. В этот раз я даже отложила отпуск. Я должна была уехать вчера, но в итоге отъезд отложен на сегодня", - рассказывает ещё одна наша собеседница.

К полудню явка составила 26,41 % - на два процентных пункта меньше, чем на предыдущих выборах в 2017 году.

"Число воздержавшихся от голосования - важный показатель. Он подтверждает то, что во Франции есть проблема, причём существующая давно, как мы видим от выборов к выборам. Увы, её не решают. Я пойду голосовать, но осознавая, что требуются изменения, в частности, избирательной системы, и в том, насколько репрезентативно волеизъявление французов на уровне института президентства", - объясняет молодой человек.

"Неявка меня очень злит. Я задаюсь вопросом, не следует ли сделать голосование обязательным, чтобы демократия была эффективной и каждый выполнял свои обязательства, даже тот, кого ни один из кандидатов не убедил", - выражет недовольство эта избирательница.

Первые официальные результаты второго тура выборов президента Франции станут известны до полуночи.