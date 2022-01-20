Франция на шаг ближе к запрету хиджаба на соревнованиях

Сенат Франции во вторник проголосовал за запрет на ношение хиджаба на спортивных соревнованиях и освобождения девушек от спортивных занятий в учебных заведениях по любым причинам, кроме медицинских.

По мнению членов верхней палаты парламента, нейтралитет - обязательное требование на игровом поле. "За" запрет хиджаба и в целом "бросающихся в глаза религиозных символов" на соревнованиях и прочих организуемых спортивными федерациями мероприятиях высказались 160 сенаторов, "против" - 143.

160 сенаторов против 143 проголосовали и за вторую поправку к закону от 11 апреля 2011 года, запрещающего носить паранджу и хиджаб в административных учреждениях, транспорте, школьных и медицинских учреждениях. Авторы поправки руководствовались рекомендациями Совета по продвижению светского общества, которые содержатся в докладе от февраля 2021 года. В нём говорится, что справки об освобождении от занятий девушек по другим, кроме медицинских показаниям, исходят из религиозных мотивов и неприемлемы во Французской республике.

Инициаторами обеих поправок выступили оппозиционные "Республиканцы". В ходе дебатов правительство, и сама министр по делам спорта Роксана Марасиняню, высказались против. По её мнению, нет необходимости добавлять законодательные рычаги к тем, что прописаны в принятом летом прошлого года Законе о борьбе с сепаратизмом. В нём шла речь об усилении надзора за мечетями, школами и спортивными клубами в попытке защитить Францию от радикальных исламистов и способствовать уважению французских ценностей - один из знаковых проектов президентства Эммануэля Макрона.

Докладчик от "Республиканцев" Мишель Савен объясняет принятие поправок необходимостью "заполнить юридический вакуум". Не далее, как в ноябре коллектив "Носительницы хиджаба" обратился в Государственный совет с требованием разрешить им участие в официальных соревнованиях, организуемых Французской федерацией футбола (ФФФ), в мусульманском головном уборе. По их мнению, запрет на это «не имеет юридических оснований».

Мишель Савен убеждён, что если ФФФ проиграет дело, это приведёт к появлению спортивных клубов, основанных на принципах религиозного коммунитаризма. На членах Госсовета лежит большая ответственность, отмечают эксперты, чем и объясняется тот факт, что этот верховный орган для административного правосудия до сих пор не вынес решения. Надеяться на поддержку правительства не приходится, отмечают в рядах «Республиканцев». Та же Роксана Марасиняню в 2019 году, когда производитель и продавец спортивной одежды и аксессуаров «Декатлон» выпустил спортивный хиджаб, ограничилась заявлением, что «спорт должен основываться на логике прогресса, инклюзивности, уважения».

Что касается второй поправки, то она предусматривает возможность для директора учебного заведения или преподавателя физкультуры организовать визит к школьному врачу, чтобы подтвердить подлинность освобождения от спортивных занятий. По разным данным, которые приводит еще один докладчик Стефан Пьенуар, до 40 % преподавателей физкультуры во Франции сталкивались с подобными «попустительскими справками», против которых в феврале прошлого года выступили два члена правительства. Однако сегодня, возможно, в связи с приближающимися выборами, никто из президентской партии «Вперёд, Республика!» уже не вспоминает об инициативе провести детальный мониторинг ситуации с «попустительскими справками».

Так или иначе, судьбу поправок решит 31 января паритарная комиссия из 7 сенаторов и 7 депутатов Национальной ассамблеи. Их задача - найти компромисс по тексту до его публикации, что теоретически означает, что поправка еще может быть отменена.

Пока рано говорить, будет ли этот запрет действовать на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Организационный комитет ОИ пока не ответил на просьбу французских журналистов о комментарии.