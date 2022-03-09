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Мексика

Мексиканские женщины 8 марта потребовали права на жизнь

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 Марфа Васильева
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Женщины на улицах Мехико требуют правосудия, 8 марта 2022 г.
Женщины на улицах Мехико требуют правосудия, 8 марта 2022 г.   -   Авторское право  Jacky Muniello/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Десятки тысяч женщин вышли на улицы Мехико 8 марта, требуя правосудия и права на жизнь в стране с рекордными показателями феминицида и домашнего насилия. Манифестацию охраняли 3 000 женщин-полицейских.

В ответ на критику феминисток, президент страны Лопес Обрадор пообещал "продолжить бороться за права женщин и за гендерное равенство". По официальным данным, в прошлом году в Мексике были убиты 1006 женщин, в 2020 году - 978.

Преступления против женщин составили 14,8 процента от общего числа. Из них 80% приходится на бытовое насилие, за которым следует сексуальное насилие - 8,4% (данные Национального института статистики INEGI).