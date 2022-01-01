Мигрантов приняли в сицилийском порту Поццалло

440 мигрантов, спасенных в Средиземном море, сошли на берег в сицилийском порту Поццалло. Власти Италии выдали разрешение судну, принадлежащему немецкой неправительственной организации Sea Watch, которое патрулирует акваторию вблизи Ливии в поиске терпящих бедствие людей. на прошлой неделе свыше пятисот мигрантов были доставлен в Поццалло, люди около двух недель провел на борту подобравшего их судна гуманитарной организации Doctors without Borders.

По данным МВД Италии, таким образом в страну за прошедший год попали 67 040 человек, это в два раза больше чем в первый год пандемии, но гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

По оценкам ООН, в целом до европейских стран по морю добрались около 115 тысяч мигрантов. Свыше 2500 человек погибли во время пути.

Власти Италии указывают на необходимость более активного участия всех европейских стран в решении миграционных проблем в Средиземноморье.