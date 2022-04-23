Пасхальные традиции в Румынии

Роспись и украшение пасхальных яиц -- одна из самых бережно хранимых православных традиций в Румынии. За три дня до пасхи на территории Национального музея деревни в Бухаресте мастера, специализирующиеся на традиционных ремеслах, начинают свою работу. Используются сложные узоры, характерные для каждого региона.

Из Бухареста передает корреспондент Euronews Алида Мокану: "В Румынии роспись яиц к Пасхе является традиционным искусством. Мастера выбирают специальные символы и цветовую гамму, с разными обозначениями, например жизнь, природа, вечность. В декоре пасхального яйца заключаются важные символы и их вручную расписывают опытные мастера". Для украшения яиц используются маленькие палочки из букового дерева.

Во время праздник на столе должен оказаться также сладкий пасхальный хлеб паска, в Румынии его делают с творогом или сыром.Еще одно традиционные блюдо козонак (кулич с ореховой начинкой), который обычно выпекают за три дня до Паски.

Рукодельница Кристина Нига рассказывает: "В праздничную корзинку мы кладем паску, это очень важно, мы также кладем туда яйцо, кусочек бекона, зеленый лук, чеснок, стаканчик соли, монету на удача, колбасу, все что есть у нас в доме, чтобы освятить. Мы потом возвращаемся из церкви, и дети, и старики, все радуются гостинцам в корзинке".

Пасхе в Румынии предшествует Страстная неделя. Согласно обычаям, в пятницу верующие держат строгий пост, некоторые не принимают пищу, не пьют воду. Считается, что в эти дни нужно найти в душе силы для прощения тех, кто причинил боль, и для примирения с окружающими.