Украина: 58-й день войны

"Решение российского президента Путина заблокировать металлургический комбинат "Азовсталь", вероятно, указывает на желание сдержать украинское сопротивление в Мариуполе и высвободить российские силы для развёртывания в других местах на востоке Украины", - предполагает британская разведка.

Полномасштабная наземная атака России на завод, вероятно, повлечёт за собой значительные потери россиян, что ещё больше снизит их общую боевую эффективность.

Президент Путин и министр обороны Сергей Шойгу объявили о победе в битве за Мариуполь 21 апреля, несмотря на продолжающееся присутствие украинских сил в "Азовстали".

По данным американского аналитического Института изучения войны, на востоке Украины российские войска продолжали наступательные операции, но добились лишь незначительных успехов.

Второй по величине город Украины Харьков на северо-востоке страны подвергся интенсивным бомбардировкам. Украинские силы продолжали сдерживать российские атаки в районе Изюма.

В пятницу один из российских военных чиновников заявил, что Россия намерена контролировать весь район Донбасса.

Информационное агентство "Интерфакс" сообщило, что заместитель командующего Центральным военным округом России назвал основные цели второго этапа того, что Москва называет "военной операцией". Это:

1. Полный контроль над Донбассом

2. Обеспечение Сухопутного сообщения между Россией и Крымом

3. Полный контроль над Южной Украиной и сухопутный выход в Приднестровье, где по словам Москвы, "притесняется русскоязычное население".

На протяжении более 30 лет после войны в отколовшемся Приднестровье на территории Молдавии находились от 1500 до 2000 российских солдат".