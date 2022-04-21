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мир

Путин отменил штурм "Азовстали", Украина требует гуманитарный коридор

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 Кнарик Хачатрян
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Комбинат "Азовсталь"
Комбинат "Азовсталь"   -   Авторское право  Sergei Grits/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Украинские власти требуют от Москвы срочно открыть гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь", где находятся около тысячи гражданских лиц и около пятисот раненых военных. Об этом написала в своём Telegram-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм "Азовстали":

"Это тот случай, когда мы должны думать, - то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, - о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - сказал Путин.

Он также обещал всем сложившим оружие украинским военным сохранение жизни и достойное обращение.

Минобороны России заявило, что коридором, предоставленным для эвакуации мирного населения с территории комбината "Азовсталь", никто не воспользовался. Ирина Верещук сообщила, что гуманитарный коридор из Мариуполя в среду не сработал, но попытки эвакуации будут продолжены

Она призвала мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас гуманитарные усилия именно на "Азовстали".