Реакция на убийства в Буче: новые санкции США в банковском секторе

Реакция на убийства в Буче: новые санкции США в банковском сектореКомментарии
Облетевшие мир кадры массовых убийств и разрушений в Буче, оставленной российскими войсками, привели к призывам усилить давление на Россию, которую западные страны открыто обвиняют в военных преступлениях несмотря на протесты Москвы.
США ввели новый пакет санкций, затронувших близких родственников, включая взрослых детей представителей российской правящей элиты, в том числе Владимира Путина, Сергея Лаврова, Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева.
Под блокирующие санкции США попали финансовый конгломерат "Сбербанк" и "Альфа-банк". От ограничений крупнейший частный банк России не уберёг выход олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена, попавших в санкционные списки ЕС и Великобритании, из совета директоров "Альфа-банка".
Однако некоторые эксперты сомневаются в эффективности мер экономического давления на Кремль:
Брюссель также намерен ввести 5-й пакет санкций. Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС среди прочего ввести эмбарго на импорт российского угля. 45% всех поставок угля в Европу приходятся на Россию, торговый оборот составляет 4 миллиарда евро в год.
Против дальнейших энергетических ограничений, в частности касающихся поставок нефти и газа из России, публично выступили Венгрия, Австрия и Германия.
Еврокомиссия направит экспертов в 17 стран ЕС, чтобы оценить возможности для сокращения зависимости от ископаемого топлива из России.
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