Реакция на убийства в Буче: новые санкции США в банковском секторе

Облетевшие мир кадры массовых убийств и разрушений в Буче, оставленной российскими войсками, привели к призывам усилить давление на Россию, которую западные страны открыто обвиняют в военных преступлениях несмотря на протесты Москвы.

США ввели новый пакет санкций, затронувших близких родственников, включая взрослых детей представителей российской правящей элиты, в том числе Владимира Путина, Сергея Лаврова, Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева.

Мы наблюдали такую долгосрочную тенденцию: президент Путин и русские олигархи прятали активы и ресурсы на банковских счетах членов своих семей. Это был такой способ обеспечить себе доступ к деньгам, вот почему эти люди попали в санкционный список. Джен Псаки Официальный представитель Белого дома

Под блокирующие санкции США попали финансовый конгломерат "Сбербанк" и "Альфа-банк". От ограничений крупнейший частный банк России не уберёг выход олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена, попавших в санкционные списки ЕС и Великобритании, из совета директоров "Альфа-банка".

Однако некоторые эксперты сомневаются в эффективности мер экономического давления на Кремль:

Честно говоря, самый мощный ответ – это ПЗРК "Стингер", беспилотники, противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Даже Чешская Республика поставила танки советской разработки. США, Европа и другие богатые страны ужесточают экономические санкции с каждым днем... Это наносит серьёзный ущерб российской экономике, но поведение Москвы ни на йоту не изменилось. Ян Бреммер Политолог, председатель Eurasia Group

Брюссель также намерен ввести 5-й пакет санкций. Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС среди прочего ввести эмбарго на импорт российского угля. 45% всех поставок угля в Европу приходятся на Россию, торговый оборот составляет 4 миллиарда евро в год.

Глава Европейского совета Шарль Мишель: "Я также полагаю, что рано или поздно нам предстоит ввести санкции против поставок нефти и даже газа".

Против дальнейших энергетических ограничений, в частности касающихся поставок нефти и газа из России, публично выступили Венгрия, Австрия и Германия.

Еврокомиссия направит экспертов в 17 стран ЕС, чтобы оценить возможности для сокращения зависимости от ископаемого топлива из России.

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