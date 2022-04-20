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Китай

Месяц локдауна в Шанхае: послабления продолжаются

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 Alexander Kazakevich
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Тестирование в Шанхае
Тестирование в Шанхае   -   Авторское право  LIU JIN/AFP or licensors

Власти Шанхая разрешили ещё четырём миллионам жителей выйти из своих домов впервые с конца марта.

Самый жёсткий локдаун в мире с начала пандемии был введён в мегаполисе с 25-миллионным населением из-за вспышки заразного подвида штамма омикрон.

Запертые в своих домах шанхайцы

Объявленная стратегия "нулевой терпимости" к COVID-19 включала в себя разделение районов города на три зоны по уровням риска, ежедневное тестирование, карантинные лагеря, доставку еды на дом от государства и даже разлучение инфицированных с детьми и домашними животными.

На прошлой неделе первые санитарные послабления уже коснулись 12 миллионов шанхайцев.

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