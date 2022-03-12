Габриэль Борич официально вступил в должность президента Чили

Новый президент Чили Габриэль Борич официально вступил в должность. 36-летний левый политик стал самым молодым главой государства в истории страны.

Борич начинает работу в тот момент, когда в Чили действует режим чрезвычайного положения из-за роста преступности. Страна также столкнулась с экономическим кризисом

В своей первой речи в качестве главы государства Борич признал, что в Чили остро стоит проблема преступности и миллионы чилийцев, по его словам, живут в страхе.

"В процессе управления страной народ Чили будет протагонистом. Без ваших усилий нас бы здесь не было", -- сказал президент.

Габриэль Борич пообещал заняться решением проблем неравенства и реформой полиции, восстановить контроль над границей в связи с миграционным кризисом в северных районах Чили и попытаться решить путем диалога конфликт на юге Чили, где индейцы мапуче устраивают поджоги и нападения и требуют вернуть им земли их предков.