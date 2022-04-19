Битва за Донбасс – новый этап войны

В своём вечернем видеообращенииВладимир Зеленский заявил, что по итогам 54-го дня с начала вторжения Россия перешла к полномасштабному наступлению на востоке Украины.

Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой они давно готовились. Очень значительная часть российской армии сейчас сконцентрирована на этом наступлении. Сколько бы туда не сгоняли солдат, мы будем сражаться. Мы будем защищаться, и будем это делать день и ночь. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно. Владимир Зеленский Президент Украины

В Офисе президента и Совете национальной безопасности говорят о попытках россиян прорвать оборону на всей линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях.

В результате военных действий повреждено или разрушено от 20 до 30% инфраструктуры на сумму около 100 миллиардов долларов – передаёт агентство "Рейтер" со ссылкой на министра инфраструктуры Украины.

Генпрокуратора сообщает о новом ударе по Харькову, в результате которого, по предварительной информации, погибли трое человек. Обстрелам также подверглись Львов и Днепр.

Мариупольский городской совет указал на то, что российские войска сбрасывают бомбы на "Азовсталь", подчеркнув, что в подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских лиц, преимущественно это женщин с детьми и пожилых людей.

Как вы все видели, Мариуполь не сдаётся. Украинцы всё ещё держат оборону. Город не пал перед натиском русских, но они продолжают обстреливать его с воздуха, в том числе с помощью дальних бомбардировщиков. В последние несколько дней можно видеть, что русские продолжают делать то, что мы называем формированием необходимых условий для более агрессивных, более открытых и масштабных наземных манёвров в Донбассе. Джон Кирби Официальный представитель Пентагона

Вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российским властям с требованием открыть срочный гуманитарный коридор с территории "Азовстали".

С 17 апреля по всей Украине не работает ни один из гуманитарных коридоров.

Владимир Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде почетное наименование "гвардейская" с формулировкой "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество".

Минобороны Украины обвиняет военнослужащих бригады в военных преступлениях в Буче.

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