Битва за Донбасс – новый этап войны

Битва за Донбасс – новый этап войныКомментарии
В своём вечернем видеообращенииВладимир Зеленский заявил, что по итогам 54-го дня с начала вторжения Россия перешла к полномасштабному наступлению на востоке Украины.
В Офисе президента и Совете национальной безопасности говорят о попытках россиян прорвать оборону на всей линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях.
В результате военных действий повреждено или разрушено от 20 до 30% инфраструктуры на сумму около 100 миллиардов долларов – передаёт агентство "Рейтер" со ссылкой на министра инфраструктуры Украины.
Генпрокуратора сообщает о новом ударе по Харькову, в результате которого, по предварительной информации, погибли трое человек. Обстрелам также подверглись Львов и Днепр.
Мариупольский городской совет указал на то, что российские войска сбрасывают бомбы на "Азовсталь", подчеркнув, что в подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских лиц, преимущественно это женщин с детьми и пожилых людей.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к российским властям с требованием открыть срочный гуманитарный коридор с территории "Азовстали".
С 17 апреля по всей Украине не работает ни один из гуманитарных коридоров.
Владимир Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде почетное наименование "гвардейская" с формулировкой "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество".
Минобороны Украины обвиняет военнослужащих бригады в военных преступлениях в Буче.
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