Пандемия в мире: до конца далеко

Международный онлайн-саммит по вопросам пандемии коронавируса пройдёт 12 мая, объявил в понедельник Белый дом.

Между тем, в США растёт число случаев заражения, некоторые штаты вновь вводят ограничения.

Тем временем Федеральный окружной суд страны признал директиву администрации Байдена об обязательном ношении масок в самолетах и других видах общественного транспорта незаконным и приостановил его действие.

А власти Китая отчитываются о пользе карантинных мер в Шанхае. Жёсткий локдаун в мегаполисе был объявлен в марте из-за вспышки Covid-19. По официальным данным, с тех пор там было зарегистрировано три летальных случая.

В гавань Сиднея впервые за два года вошел круизный лайнер. После того, как в марте 2020-го от коронавируса умерли десятки туристов с судна Ruby Princess, швартоваться в портах Австралии запрещалось.

Лайнер Pacific Explorer вместимостью почти 2 тысячи пассажиров отправится в морское путешествие в конце мая.