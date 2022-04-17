Обстрелы и разбор завалов в украинских городах

Украинская группировка на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе окружена, заявляет минобороны РФ. В ведомстве утверждают, то окружение попали 2500 человек, в том числе 400 иностранцев. Российские СМИ сообщают, что район находится под контролем сил самопровозглашенной ДНР.

"Окруженный и полностью заблокированный в Мариуполе на территории металлургического комбината "Азовсталь" украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни. Однако киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам "Азова" на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и украинских наемников", -- заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В воскресенье продолжились обстрелы Харькова. В Генштабе ВСУ говорят о частичной блокировке города российскими войсками. Вновь погибли и пострадали люди.

На этом фоне президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что украина не будет отказывать от территорий на востоке станы.

Ранее в беседе с журналистами от также отметил: "Чем мы сильнее, тем лучше будут итоги переговоров. И если будут появляться еще случаи, похожие на Бородянку, тогда никаких шансов для проведения переговоров не будет, либо для выполнения условий договора".

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовали видеокадры из Бородянки в киевской области, где под обломками разрушенных многоэтажных домов в последние дни были найдены тела более чем 40 погибших.