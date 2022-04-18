Круизный лайнер вернулся в Сидней после двухлетнего запрета

"Мы дома" гласит баннер на круизном лайнере Pacific Explorer, который после более чем двухлетнего запрета возвратился в родную сиднейскую гавань.

Толпы людей собрались встретить судно, преодолевшее 18 тысяч километров на пути обратно в Австралию.

Почти год круизный лайнер провел у берегов Кипра, в ожидании отмены антикоронавирусных ограничений, введенных Канберрой в марте 2020 года.