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Австралия

Круизный лайнер вернулся в Сидней после двухлетнего запрета

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Круизный лайнер Pacific Explorer с триумфом вернулся в Сидней после двухлетнего запрета
Круизный лайнер Pacific Explorer с триумфом вернулся в Сидней после двухлетнего запрета   -   Авторское право  SAEED KHAN/AFP or licensors

"Мы дома" гласит баннер на круизном лайнере Pacific Explorer, который после более чем двухлетнего запрета возвратился в родную сиднейскую гавань.

Толпы людей собрались встретить судно, преодолевшее 18 тысяч километров на пути обратно в Австралию.

Почти год круизный лайнер провел у берегов Кипра, в ожидании отмены антикоронавирусных ограничений, введенных Канберрой в марте 2020 года.