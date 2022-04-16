В шведском городе Эребру прошла массовая акция протеста в связи с намерением датского праворадикального политика, лидера партии «Жёсткий курс» Расмуса Палудана устроить здесь сожжение Корана. Протесты вылились в беспорядки и столкновения с полицейскими, девять из которых получили ранения, сожжено также несколько полицейских автомобилей. Ujdjhbn Фредрик Беккер, заместитель начальника полиции Эребру:

– Трагично, что люди ведут себя столь неподобающе, прибегая к насилию и вандализму. Произошедшее чрезвычайно трагично. Это сказалось на способности городской полиции защищать закреплённые в конституции права.

В полиции заявляют, что проведение митинг, в ходе которого намечено сожжение священной для мусульман книги, согласован и не нарушает законов страны. При этом жители квартала, где намечена акция, среди которых немало мигрантов, намерены воспрепятствовать её проведению.