Новые ракетные удары по украинским городам: последствия

Власти восточных регионов Украины заявляют о новых гражданских объектах, пострадавших в результате российских обстрелов. В Луганской области, по данным военной администрации, повреждены нефтеперерабатывающий завод и больница Лисичанска, а также полтора десятка жилых домов, рынки, магазины и кафе.

Нескольким ракетным ударам в субботу подвергся Харьков. Мэрия сообщает о погибших и раненых. Повреждены как административные, так и жилые здания. Десятки людей эвакуированы. В украинской прокуратуре заявляют, что это последствия взрывов российских крылатых ракет «Калибр», и обвиняют Москву в совершении военных преступлений.

Харьков страдает от обстрелов с начала российского вторжения. Приграничный город покинули, согласно официальным данным украинских властей, более миллиона жителей, - это половина населения. Многие кварталы, особенно те, что ближе к границе, разрушены.

В Киеве сигнал воздушной тревоги в субботу также звучал неоднократно. Взрывы были слышны в Дарницком районе города, мэрия сообщает об одном погибшем и нескольких раненых. Россия ранее грозилась чаще наносить удары по столице, в частности, в случае обострения ситуации в российских приграничных районах.

В Чернигове, который ранее был одним из основных направлений российского наступления, спасательные службы тем временем разбирают завалы. Здесь подтверждена гибель уже более 200 мирных жителей. В общей сложности, только по предварительным данным ООН, в ходе российского вторжения были убиты около 2 тыс. гражданских лиц.