Киев вновь под ударом

В пятницу в украинской столице и близлежащих городах звучали сирены воздушной тревоги. В субботу утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил об обстрелах в Дарницком районе на окраине города, отметив, что данные о пострадавших уточняются.

Столичный регион не подвергался ударам на протяжении нескольких недель после объявленной перегруппировки российских сил. В Киевской области продолжают расследовать массовые убийства мирных граждан.

Я хочу заявить, что число убитый мирных жителей превысило 900, и подчеркиваю: это гражданские лица, тела которых мы обнаружили и передали на судебно-медицинскую экспертизу. Но погибших от действий российской армии, больше, чем 900. Андрей Небытов Начальник полиции Киевской области

Украинские власти также передают информацию о ракетных ударах по аэродрому в Кировоградской области, а также ночных взрывах под Полтавой, в районе Николаева, Днепра и Львова.

Харьковская областная прокуратура сообщила о десяти погибших и 35 раненых в результате обстрела Индустриального района областного центра.

У киевского Главпочтампта образовалась очередь из желающих приобрести марку на темы событий вокруг острова Змеиный с силуэтом пограничника, которому якобы принадлежит авторство фразы про русский военный корабль.

Агентство ТАСС передаёт, что экипаж крейсера "Москва" был эвакуирован и доставлен в Севастополь. Там же прошла прошла акция прощания с флагманом.

По данным газеты The Washington Post, Россия направила дипломатическую ноту в Вашингтон с предостережением о том, что "безответственная милитаризация" Украины может привести к "непредсказуемым последствиям".

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