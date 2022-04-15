Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Москва грозит Киеву более масштабными ракетными ударами

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
euronews_icons_loading
Последствия российских ударов по заводу в Киевской области 15 апреля 2022
Последствия российских ударов по заводу в Киевской области 15 апреля 2022   -   Авторское право  FADEL SENNA / AFP

Сигнал воздушной тревоги почти во всех регионах Украины, мощные взрывы в Киеве – так начался 51-й день российского вторжения. Москва заявляет, что нанесла ракетные удары по оружейному заводу, где изготавливали, в частности, противокорабельные ракеты. Украинские издания сообщают, что после серии взрывов на юго-западе столицы некоторые районы остались без электроснабжения.

Министерство обороны России грозится наращивать количество и масштабы ракетных ударов по Киеву, в том числе по государственным органам, в случае новых атак на объекты на российской территории. Москва обвиняет украинских военных в обстрелах приграничных районов в Брянской и Белгородской областях.

Киев эту информацию не комментирует. В украинском Генштабе делают акцент на масштабах военных потерь России и заявляют, что за сутки отразили 8 атак противника в Донецкой и Луганской областях, уничтожив 15 единиц техники (танки, БТРы, БМП и артиллерийскую установку).

Крупнейшим военным событием этой недели остаётся потопление флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва». В среду вечером Киев заявлял о нанесении ударов по кораблю новейшими украинскими ракетами «Нептун». Россия факт ударов на подтверждает и признаёт пока лишь пожар и взрывы на борту «Москвы».

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.