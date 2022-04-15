Москва грозит Киеву более масштабными ракетными ударами

Сигнал воздушной тревоги почти во всех регионах Украины, мощные взрывы в Киеве – так начался 51-й день российского вторжения. Москва заявляет, что нанесла ракетные удары по оружейному заводу, где изготавливали, в частности, противокорабельные ракеты. Украинские издания сообщают, что после серии взрывов на юго-западе столицы некоторые районы остались без электроснабжения.

Министерство обороны России грозится наращивать количество и масштабы ракетных ударов по Киеву, в том числе по государственным органам, в случае новых атак на объекты на российской территории. Москва обвиняет украинских военных в обстрелах приграничных районов в Брянской и Белгородской областях.

Киев эту информацию не комментирует. В украинском Генштабе делают акцент на масштабах военных потерь России и заявляют, что за сутки отразили 8 атак противника в Донецкой и Луганской областях, уничтожив 15 единиц техники (танки, БТРы, БМП и артиллерийскую установку).

Крупнейшим военным событием этой недели остаётся потопление флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва». В среду вечером Киев заявлял о нанесении ударов по кораблю новейшими украинскими ракетами «Нептун». Россия факт ударов на подтверждает и признаёт пока лишь пожар и взрывы на борту «Москвы».

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