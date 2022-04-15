COVID-19: словенцы сняли маски

Словения отменяет обязательное ношение масок в помещениях. Министр здравоохранения республики отметил, что эта мера не касается медицинских учреждений и центров социальной помощи.

Людям с подавленным иммунитетом рекомендуется продолжать носить маски и сохранять социальную дистанцию.

За последние сутки в Словении были выявлены 1 535 новых случаев заражений коронавирусом, что на 577 меньше, чем неделю назад.

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