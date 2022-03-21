Жизнь с коронавирусом и бустерная прививка

В Англии вторая бустерная вакцина против коронавируса будет предложена пяти миллионам человек, в группу риска входят в том числе жители страны возрастом от 75 лет и более. Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид выразил уверенность, что стремительный рост заражений коронавирусом не вызывает обеспокоенность, так как Англия, по его словам, продемонстрировала всему миру успешную модель сосуществования с вирусом. В Шотландии и Уэльсе программа дополнительной вакцинации уже началась.

Число заражений растет и во Франции, но в стране отменяют санитарные ограничения. С понедельника не нужно оставаться на самоизоляции после контакта с инфицированными. В Германии также отменяются антиковидные меры. Вместе с тем на днях в стране был выявлен суточный максимум заражений с начала пандемии. В Австрии вновь действует требование о ношении защитных масок в общественных местах.

В Ирландии почтили память жертв Covid-19. На траурном мероприятии заместитель премьер-министра Лео Варадкар заявил:

"Наша борьба с вирусом продолжается. На этой скорбной церемонии мы не можем не задумываться и об огромных масштабов человеческой трагедии, которая сейчас разворачивается в результате последствий войны на Украине".

Все население Гонконга в течении марта будет протестировано на коронавирус в три раунда. В городе Шэньчжэн китайской провинции Гуандун такая программа уже выполнена и с понедельника здесь возобновили работу предприятий, а также общественного транспорта.