Санкции ударили по искусству

Российские музейные экспонаты, задержанные 3 апреля на финской границе, прибыли в Россию.

В прошлое воскресенье таможня Финляндии отказалась выпускать из страны три машины с ценностями, принадлежащими в том числе Эрмитажу, Третьяковской галерее и музею имени Пушкина. Среди них — скульптуры Антонио Кановы, а также картины французского академиста Жана Огюста Доминика Энгра и итальянского портретиста Джулио Карлини. Работы возвращались с выставок в Италии и Японии.

Из-за санкций в отношении России финские таможенники были не уверены, имеют ли они право выпускать предметы искусства из Евросоюза. Позже Еврокомиссия разъяснила, что ограничения не касаются экспонатов, участвующих в европейских экспозициях, и ценности выпустили.

А вот двум картинам с выставки коллекции Морозовых, которая на прошлой неделе завершилась в Париже, повезло меньше. Франция отказалась возвращать «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского из частной коллекции Петра Авена и портрет Тимофея Морозова, принадлежащий московскому Музею авангарда, владелец которого — Вячеслав Кантор, так как оба олигарха находятся под санкциями.

В Париже также временно оставили портрет Маргариты Морозовой из Днепропетровского художественного музея, так как вернуть картину на Украину — пока невозможно.