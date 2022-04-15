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Кипр

Кипр снимает ограничения

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 Кнарик Хачатрян
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В аэропорту Кипра
В аэропорту Кипра   -   Авторское право  Petros Karadjias/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

C 18 апреля Кипр снимает большинство ограничений на поездки, ведённых в связи с пандемией. Так, от прибывающих больше не будут требовать заполнять специальный документ, а страны больше не будут классифицироваться по уровню ковид-риска.

Эти правила действовали на протяжении двух лет. Но невакцинированные путешественники должны иметь при себе отрицательный экспресс тест, сделанный не более чем за сутки до посадки, или ПЦР тест, сделанный не далее, чем 72 часа тому назад.

По прибытии также будут сняты требования к карантину и тестированию для непривитых пассажиров, прибывающих из стран с высоким уровнем риска. Вакцинированные путешественники должны предъявить доказательство того, что им была сделана прививка, одобренная Европейским Союзом.