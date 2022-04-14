Признает ли мировое сообщество геноцидом действия России на Украине

Журналисты во вторник задали Джо Байдену вопрос: действительно ли американский президент считает, что его российский коллега Владимир Путин совершает на Украине "геноцид"? Накануне лидер США употребил этот термин мимоходом, комментируя рост цен на энергоносители и инфляцию в стране, и Белый дом пообещал дать присутствующим представителям прессы разъяснение.

Американский президент ответил на вопрос утвердительно, добавив, что Владимир Путин пытается "уничтожить идею быть украинцем". При этом Байден отметил, что официально квалифицировать действия России на территории соседнего государства как геноцид должны "юристы на международном уровне".

Другие западные лидеры не спешат применять этот термин. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осторожно заявил, что действия России на Украине "недалеки от геноцида". Президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе отказался от использования этого слова, поскольку , "по международным конвенциям государства, признавшие это геноцидом, обязаны вмешаться".

"Это значит, стать воюющей стороной, - подчеркнул Макрон в интервью France Bleu. - Это то, чего хотят люди? Я так не думаю".

"Украине не поможет (...) словесная эскалация без проработки всех последствий", - добавил он.

Кроме Эммануэля Макрона, от использования этого термина воздержались канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Геноцид имеет строгое определение в международном праве. И в ООН мы полагаемся на правовое определение соответствующих судебных органов", - сказал Гутерриш.

Что такое геноцид?

ООН определяет геноцид как насильственные действия, совершаемые "с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую".

При этом речь идет не только об убийстве членов этой группы. "Это может быть и причинение серьезного телесного или психического вреда членам этой группы. Намеренное создание условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение. Принятие мер, направленных на предотвращение рождения детей внутри группы, и насильственная передача детей этой группы другой группе", - объясняет юрист, специализирующийся на правах человека, Гиссу Ниа.

Само слово "геноцид" появилось только в XX веке. Его придумал во время Второй мировой войны Рафаэль Лемкин, польский юрист еврейского происхождения, соединив греческое слово genos, означающее "род, племя", с латинским caedo - "убиваю".

Лемкин хотел найти термин, описывающий действия нацистской Германии по отношению к европейским евреям во время Холокоста, а также действия Турции по отношению к армянам в начале прошлого века.

В 1948 году после окончания Второй мировой войны, во время которой режим Адольфа Гитлера убил 6 млн. евреев, Генеральная Ассамблея ООН одобрила Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Цель конвенции, которую подписали более 150 стран, - создать инструмент не только осуждения, но и предотвращения, и судебного преследования за будущие геноциды.

Так, если страна признает насилие, направленное против какой-то группы людей, геноцидом, международное сообщество может обязать ее к действию.

Совершает ли Россия геноцид на Украине?

Многие политики и независимые организации обвиняют российские войска в массовых издевательствах над гражданским населением Украины, включая массовые убийства. Эксперты считают, что все эти военные преступления могут квалифицироваться как геноцид, только в том случае, если будет доказано намерение руководства России уничтожить украинцев.

"Любая попытка определить, вызваны ли преступления российских войск на Украине намерением устроить геноцид, обязательно должна быть сосредоточена на заявлениях президента России Владимира Путина", - написал бывший федеральный прокурор США и бывший специальный советник генерального прокурора Украины Богдан Витвицкий.

В своем обращении 21 февраля, за три дня до вторжения, Владимир Путин подчеркнул, что на Украине нет "устойчивой государственности". В эссе "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованном в прошлом году, он писал, что считает русских и украинцев - "одним народом" и назвал современную границу, разделяющую Россию и Украину, "нашей общей большой бедой и трагедией".

Похожей риторики придерживаются и российские государственные СМИ.

"У российского вторжения, на мой взгляд, сначала не было цели устроить геноцид, но она появилась, - написал профессор Университета Джона Хопкинса и автор книг о геноциде Евгений Финкель в "Твиттере" после обнаружения следов массового убийства российскими солдатами мирных жителей в Буче и других пригородах Киева. - Каждая отдельная резня может быть местной инициативой, но вместе они представляют собой кампанию".

В качестве агрумента Финкель также привел материал Тимофея Сергейцева "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованный "РИА Новости" 3 апреля.

Гиссу Ниа, работавшая в Гааге на процессах по военным преступлениям, указывает еще на два предполагаемых действия России на Украине, которые могут свидетельствовать о намерении совершить геноцид. Речь идет об обвинениях со стороны Киева в депортации тысяч украинских детей в Россию и сообщениях о российских солдатах, угрожавших женщинам в Буче, "насиловать их до такой степени, чтобы они никогда не рожали украинских детей".

"Помимо фактов, которые еще предстоит установить, необходимо определить цепочку ответственности, начиная с солдата и заканчивая главой государства, который мог дать конкретные указания", - считает генерал Жан-Филипп Рейланд, глава французского Центрального управления по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти (OCLCH).

Он отмечает, что для определения факта геноцида может потребоваться несколько лет расследования. "Геноцид - это стремление полностью уничтожить население, группу людей. Сложно считать, что кто-то хочет заставить всех украинцев исчезнуть на основании событий в одном селе или районе", - сказал он.

Что произойдет, если действия России признают геноцидом?

В конвенции ООН о геноциде есть обязательство, к которому США и другие подписавшие договор страны относятся с осторожностью: в случае признания геноцида, подписанты обязаны, как минимум, обеспечить расследование и судебное преследование.

Эксперты подчеркивают, что лидеры США и других стран на протяжении десятилетий уклонялись от использования слова "геноцид" по отношению к военным преступлениям в Камбодже, Боснии, Ираке или Руанде, чтобы избежать усиления давления и призывов к действию.

Так, власти США сохранили молчание в 1994 году, когда в Руанде были убиты 800 тысяч этнических тутси. В 1999 году Билл Клинтон стал первым американским президентом, признавшим акт геноцида в момент его совершения, обвинив сербские силы в попытке геноцида этнических албанцев в Косово.

НАТО вмешалось, нанеся 78 авиаударов, которые заставили сербских бойцов покинуть Косово. Международный трибунал обвинил сербского лидера Слободана Милошевича в военных преступлениях, хотя Милошевич умер до окончания судебного процесса.

В случае конфликта на Украине американские власти заявляют, что США не будут использовать свои вооруженные силы для противостояния российским войскам из опасений начала мировой войны. Вместо этого Запад вводит санкции против России и поставляет оружие и другую поддержку Украине.

Второго марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан объявил о начале расследования предположительных военных преступлений на Украине с 2013 года.

Эксперты подчеркивают, что признанию геноцида на Украине может помешать право России на вето в Совете Безопасности ООН или тот факт, что процесс вызовет вопросы и к американским войскам за действия армии США в Ираке.