Чёрная икра из Таиланда

В Таиланде открылась уникальная ферма по разведению осетровых рыб. В бассейнах, где поддерживается температура в 21°C, плавают сотни гигантских рыб. Благодаря более высокой, чем в природных условиях, температуре, осетры созревают здесь за шесть лет, а не за одиннадцать. Основатели фермы утверждают, что это крупнейшее предприятие такого рода в стране с тропическим климатом. Но, как поясняет Билл Маринелли, компаньон Thai Sturgeon Farm, уникальность не только в этом:

– Возможно, мы первая в мире ферма, где доят осетровых, которых разводят на органическом корме, где реализована экологическая система замкнутого цикла, работающая на солнечной энергии.

При этом энергии солнечных батарей не хватает, и ежемесячный счёт за электричество составляет почти 9000 долларов, есть и другие расходы. Годовой объём производства чёрной икры может достигать здесь полутора тонн. И хотя покупатели готовы платить сотни долларов за килограмм деликатеса, для повышения рентабельности предприятия рыбу, находящуюся под угрозой исчезновения, здесь не забивают, используя высокотехнологичные методы промысла. Рассказывает Алексей Тютин, сооснователь Thai Sturgeon Farm:

– У фермы немало крупных расходов, поэтому, если осетров забивать, то не будет прибыли. Наша идея состоит в том, чтобы рыба продолжала давать икру как можно дольше.

Благодаря усилиям по оптимизации производства фирме удаётся конкурировать с продукцией, поступающей из-за границы. Помимо этого здесь рассчитывают, что в дальнейшем смогут экспортировать чёрную икру в другие страны.