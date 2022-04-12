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Стрельба в Нью-Йорке: несколько человек ранены

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Станция метро в Бруклине
Станция метро в Бруклине   -   Авторское право  Mark Lennihan/AP

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы на станции метро в Бруклине во вторник утром. Сообщается также об обнаружении "нескольких несдетонировавших устройств", передает телеканал CNN.

По данным полиции, 13 человек доставлены в больницы, один из раненых - в критическом состоянии.

Пять человек получили огнестрельные ранения. На станции, вероятно, была использована дымовая шашка. По предварительным данным полиции, совершившему нападение удалось скрыться.

Полиция Нью-Йорка в Твиттере просит не приближаться к месту происшествия.