Стрельба в Нью-Йорке: несколько человек ранены

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы на станции метро в Бруклине во вторник утром. Сообщается также об обнаружении "нескольких несдетонировавших устройств", передает телеканал CNN.

По данным полиции, 13 человек доставлены в больницы, один из раненых - в критическом состоянии.

Пять человек получили огнестрельные ранения. На станции, вероятно, была использована дымовая шашка. По предварительным данным полиции, совершившему нападение удалось скрыться.

Полиция Нью-Йорка в Твиттере просит не приближаться к месту происшествия.