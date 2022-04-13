На кадрах из Мариуполя - разрушения, российские военные и клубы дыма: российские войска активизируют кампанию по захвату стратегического портового города в рамках ожидаемого массированного наступления на восток Украины. Съемки произвелены во время поездки, организованной российскими военными.
Харьков: от артиллерийского удара российских войск пострадало здание кулинарного училища, а также несколько соседних домов.
Как сообщается, в момент удара в жилых домах находились более ста жителей. Два человека получили ранения.
По данным харьковских властей, накануне семь человек и один ребенок были убиты и 19 ранены в результате российских артобстрелов.
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