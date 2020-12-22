Еще одно "дело Блаттера"

Международная федерация футбола обратилась в прокуратуру Цюриха с просьбой возбудить уголовное дело против бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера в связи с, возможно, незаконным финансированием убыточного Музея мирового футбола.

В жалобе указывается на прямую причастность экс-чиновника и отобранных им компаний к ненадлежащему управлениию объектом. На реконструкцию офисного здания в центре Цюриха ФИФА потратила 140 млн швейцарских франков, а затем Блаттер от имени организации заключил долгосрочное соглашение о его аренде с владельцем - страховой фирмой Swiss Life. По этому договору федерация до 2045 года должна выплатить 360 миллионов долларов - что превышает рыночные ставки.

Музей мирового футбола был открыт в 2016 году и постоянно терпел убытки. Блаттер, который возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год, ранее неоднократно становился фигурантом коррупционных расследований. По их результатам он был отстранен (арбитражной палатой комитета по этике ФИФА) от футбольной деятельности.