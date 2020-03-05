ЕСПЧ отверг Мишеля Платини

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу бывшего президента УЕФА Мишеля Платини на отстранение от футбольной деятельности и штраф.

Речь идет о решении ФИФА от 2015 года наказать Платини за то, что в 2011 году он получил от Йозефа Блаттера, тогдашнего президента футбольной организации, "добавку" к зарплате в размере 2 млн швейцарских франков.

Платини был отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности на восемь лет. С обязанностью выплатить штраф в размере 60 тыс. швейцарских франков. Позже дисквалификация была сокращена до 6, а затем до 4 лет.

Этот срок истек в октябре прошлого года. В декабре 2019 года сообщалось, что ФИФА подала иски в швейцарские суды против Блаттера и Платини, требуя возврата тех самых "подаренных" 2 миллионов швейцарских франков.

В случае получения средств, они будут перечислены ФИФА "на развитие футбола".