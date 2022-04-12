Джонсона оштрафовали за вечеринки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак будут оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений, поскольку участвовали в вечеринках в правительственных учреждениях во время локдауна в 2020 году. Информацию об этом решении столичной полиции подтвердили в офисе главы британского правительства. Всего за участие в таких мероприятиях в резиденции Джонсона было выписано более 50 штрафов.

Лидер лейбористов Кир Стармер раскритиковал правительство Джонсона, призвав к его отставке. "Я не думаю, что у него остался авторитет для того, чтобы управлять ", - написал Стармер.

Британские эксперты не исключают, что нарушение Джонсоном коронавирусных ограничений, а также отрицание этого факта в парламенте, могут пошатнуть позиции премьера. О своем недоверии главе правительства уже заявили и несколько депутатов от правящей Консервативной партии. Сам Джонсон, который поначалу утверждал, что никаких вечеринок не было, позднее извинился перед британцами, но уходить в отставку отказался.