Ракетные удары по Киеву

Министерство обороны России заявляет о нанесении ракетных ударов по столице Украины, Киеву, предупреждая, что подобные атаки будут усиливаться.

Мощные взрывы раздались в столице и других городах, сирены воздушной тревоги зазвучали по всей Украине, во всех регионах. Люди бросились в убежища.

Министерство обороны России угрожает увеличить "количество и масштаб ракетных ударов по объектам" в Киеве, в ответ на любые "террористические атаки и диверсионные акты" на российской территории.

Но есть и другие причины.Согласно информации Института изучения войны, российские силы на востоке продолжают ежедневные безуспешные атаки на Рубежное и Попасную и не добились территориальных успехов.

13 апреля российские силы атаковали украинские оборонительные сооружения в юго-западном направлении и на востоке Мариуполя, однако Институт изучения войны не может подтвердить какие-либо территориальные изменения.

И наконец: российский военный крейсер, который был поврежден взрывом в среду, затонул, об этом заявило министерство обороны России.

Киев утверждает, что это его ракеты поразили корабль. Москва не сообщила о нападении - она говорит, что судно затонуло после пожара.

"Москва" играла "ключевую роль в качестве командного узла противовоздушной обороны", заявило Министерство обороны Великобритании.

Согласно последним данным разведки, этот инцидент свидетельствует о том, что с момента вторжения на Украину, Россия получила повреждения двух ключевых военно-морских объектов, первым из которых, 24 марта стал десантный корабль "Саратов", по классификации НАТО относящийся к классу "Аллигатор". Оба события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свои морские позиции в Черном море.