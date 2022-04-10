Канцлер Австрии Карл Нехаммер посетил Киев

В эти выходные на Украину приехал канцлер Австрии. Карл Нехаммер встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и посетил Бучу, где неделю назад были обнаружены сотни тел убитых мирных жителей.

Глава австрийского правительства осудил действия российских войск и призвал международные организации расследовать военные преступления:

«Буча — место, где совершено много военных преступлений. Поэтому необходимо, чтобы ООН расследовала эти преступления, чтобы международная система юстиции начала работать. Международное уголовное судопроизводство известно тем, что тихо едет, дальше будет. Оно движется вперед с настойчивостью и постоянством. Это то, что происходит сейчас».

Канцлер Австрии заявил, что Евросоюз продолжит усиливать санкции в отношении России до тех пор, «пока не закончится война». По его словам, пакет, принятый на уходящей неделе, точно не будет последним.

«В военном плане мы нейтральны, но мы не нейтральны, когда нужно назвать преступления преступлениями и разобраться в них», — отметил политик.

Карл Нехаммер также рассказал, что посольство Австрии в скором времени вернется в Киев. В начале войны австрийские дипломаты эвакуировались на запад Украины, ближе к словацкой границе.

Ранее диппредставительства в Киеве вновь открыли Турция, Латвия, Литва и Италия.