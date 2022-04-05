Фон дер Ляйен и Боррель поедут в Киев

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на этой неделе отправятся в Киев, чтобы лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первым об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янша, а теперь подтвердил и представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Четыре дня тому назад Киев посетила и председатель Европарламента Роберта Метсола. А в субботу в Варшаве состоится акция #StandUpForUkraine.