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мир

Фон дер Ляйен и Боррель поедут в Киев

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 Кнарик Хачатрян
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель делают совместное заявление для прессы
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель делают совместное заявление для прессы   -   Авторское право  STEPHANIE LECOCQ/AFP

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель на этой неделе отправятся в Киев, чтобы лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первым об этом сообщил премьер-министр Словении Янез Янша, а теперь подтвердил и представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Четыре дня тому назад Киев посетила и председатель Европарламента Роберта Метсола. А в субботу в Варшаве состоится акция #StandUpForUkraine.