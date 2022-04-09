Украина: 45-ый день войны

Украинские cудмедэксперты эксгумируюттела из братской могилы в Буче, открыв первый этап того, что, по словам следователей, будет делом о военных преступлениях, совершённых российскими войсками. С тех пор, как на прошлой неделе они отступили из Бучи, по данным украинских властей, сотни мирных жителей были найдены мёртвыми.

Больница Краматорска переполнена после ракетного обстрела, в результате которого погибли по меньшей мере 52 человека, в том числе 5 детей. Две ракеты врезались в железнодорожный вокзал, откуда ежедневно тысячи людей бегут на запад страны, спасаясь от боевых действий.

Президент УкраиныВладимир Зеленский вновьобратился с призывомк международному сообществу: "Все ведущие государства мира уже осудили нападение России на Краматорск. Мы ожидаем твёрдого, глобального ответа на это военное преступление. Как и резня в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен быть одним из обвинений на трибунале, который обязательно откроется".

Минобороны РФ обвинило в обстреле Краматорска украинских военных, заявив, что они совершили нападение под ложным флагом, а СК России завел дело по статье о распространении фейков - то есть за сообщения о том, что ракета была выпущена российскими войсками. Представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сказал:

_"Украинскими вооружёнными силами был нанесён удар тактической ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу города Краматорска. Тактические ракеты "Точка-У", обломки которой были обнаружены возле железнодорожного вокзала города Краматорска, применяются только украинскими вооружёнными силами". _

Тем не менее ранее близкие к Минобороне источники писали о ракетных пусках с комплекса "Точка-У" на недавних совместных российско-белорусских учениях.

Российские войска армия минувшей ночью продолжала обстреливать несколько городов Украины, нанося удары по складам горючего вокруг Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева крылатыми ракетами, выпущенными с кораблей в Чёрном море.

По оценкам Пентагона, российская армия понесла серьёзные потери и, теперь боевая мощь России составляет 80% - 85% от уровня, который имела до вторжения. Министерство обороны США ожидает, что Россия переключит свое внимание в основном на Донбасс.

В Главном управлении разведки МО Украины считают, что российские войска перегруппировываются в город Изюм через Белгород.

"Они получают дополнительные силы в Белгороде, чтобы восполнить свои потери, - заявил начальник ведомства генерал-майор Кирилл Буданов. - Прежде всего, планируют продвигаться в сторону Харькова. Они постараются добить Мариуполь и только после этого могут попытаться активно продвигаться на Киев".