Война на Украине. День 44-й. ООН сообщает о 1611 погибших мирных жителях

Война на Украине. День 44-й. ООН сообщает о 1611 погибших мирных жителяхКомментарии
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за время вооруженного конфликта на Украине погибли 1611 мирных жителей, 2227 были ранены.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что за месяц блокады в городе погибли 5000 человек.
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об исключении России из Совета по правам человека. 93 страны поддержали резолюцию, 24 проголосовали против, 58 воздержались.
Представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали эмбарго на поставки угля из РФ и закрытие портов ЕС для российских судов в рамках пятого по счету пакета санкций в ответ на вторжение РФ на территорию Украины.
США ужесточили санкции против России.
Правительство Республики Беларусь утвердило перечень недружественных стран, в число которых вошли США и страны ЕС. Постановление в пятницу опубликовано на национальном правовом интернет-портале. В черном списке - страны Евросоюза, Австралия, Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, США, Черногория, Швейцария.
Интернет-издание "Медуза"* опубликовало видеозапись, доказывающую, как пишут журналисты, что мирных жителей в Буче убили в то время, когда в городе стояли российские войска.
*внесено в реестр СМИ-иноагентов
Австралия окажет дополнительную военную помощь Украине на сумму 26,5 млн австралийских долларов (более 182 млн евро), говорится в распространенном в пятницу заявлении премьер-министра страны Скотта Моррисона. Речь идет о поставках противотанковых вооружений и боеприпасов.
Дополнительная помощь будет оказана помимо доставки 20 бронетранспортеров Bushmaster, которые, как объявлено, правительство Австралии передает Украине безвозмездно
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что за месяц блокады в городе погибли 5000 человек. Ранее Бойченко заявил, что в Мариуполе уничтожено 90% инфраструктуры.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за время вооруженного конфликта на Украине погибли 1611 мирных жителей, 2227 были ранены.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что Россия понесла серьезные потери в ходе боевых действий на Украине. В интервью Sky News Песков сказал: "Наши войска несут значительные потери. Это огромная трагедия".
Британская рок-группа Pink Floyd записала песню под названием "Hey Hey Rise Up". Музыканты заявили, что все средства от продажи сингла будут направлены на приобретение гуманитарной помощи для жителей Украины. Это первый релиз группы с 1994 года.
В записи использован вокал украинского исполнителя, участника рок-группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка из клипа, где он исполняет песню "Ой у лузі червона калина" ("Ой, на лугу красная калина"). Последняя строчка этой песни стала названием новой композиции Pink Floyd.
Власти США ввели санкции в отношении 28 дочерних предприятий АО "Объединенная судостроительная корпорация".
"ОСК - российское государственное предприятие, разрабатывающее и строящее большинство российских кораблей", многие из которых, вероятно, используются при проведении военной спецоперации на Украине, говорится в сообщении американского Минфина. В отношении ОСК ранее уже вводились ограничения, но в рамках других президентских указов.
Санкции введены также в отношении российской группы алмазодобывающих компаний "Алроса".
Правительство Японии в качестве новой санкционной меры изучает вариант введения ограничения на импорт российского угля. Об этом в пятницу сообщила газета "Никкэй". Позже эту информацию подтвердил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. "Мы будем постепенно снижать импорт, занимаясь при этом поисками альтернативных экспортеров. В конечном счете мы хотим нацелиться на то, чтобы перестать импортировать", - подчеркнул министр.
Правительство Японии в качестве одной из новых санкционных мер рассматривает высылку российских дипломатов из страны, сообщил в пятницу телеканал "Фудзи-ТВ".
Японская телекоммуникационная корпорация NTT решила отказаться от используемой в работе ее систем продукции "Лаборатории Касперского", сообщает телеканал NHK.
Агентство Киодо сообщает, что премьер-министр Японии Фумио Кисида на запланированной в пятницу пресс-конференции объявит о новых санкциях против России.