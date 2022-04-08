Война на Украине. День 44-й. ООН сообщает о 1611 погибших мирных жителях

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за время вооруженного конфликта на Украине погибли 1611 мирных жителей, 2227 были ранены.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что за месяц блокады в городе погибли 5000 человек.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об исключении России из Совета по правам человека. 93 страны поддержали резолюцию, 24 проголосовали против, 58 воздержались.

Представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали эмбарго на поставки угля из РФ и закрытие портов ЕС для российских судов в рамках пятого по счету пакета санкций в ответ на вторжение РФ на территорию Украины.

США ужесточили санкции против России.