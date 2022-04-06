Раненые в больницах Краматорска

В больницах Краматорска наплыв раненых. Это местные жители, чьи дома в последние сутки подверглись обстрелу российских ВС или пророссийских сепаратистов. Они вот-вот начнут наступательную операцию в городе, который считается столицей части Донбасса, контролируемой украинским правительством.

Киев призвал население к срочной эвакуации.

Александр Дьяченко, житель Краматорска: "Выпил кофе, зашёл в спальню. Это произошло мгновенно. Даже не успеваешь сообразить - настолько всё быстро. Просто "бах" и ничего нет".

На теле Александра почти нет живого места - всё оно изрешечено осколками стекла и снаряда.

"Как можно дать команду уничтожать жилые районы? И это происходит по всей Украине", - вопрошает он.

У мужчины по имени Вячеслав погибла годовалая дочь. Малокалиберный снаряд залетел в окно их дома, в комнату, где играли дети.

Вячеслав Епифанцев, житель Краматорска: "Влетел в окно, в форточку. Дети есть дети - схватили. Он небольшой такой, с хвостиком. Те и схватили, а потом бахнуло".

Главный хирург местной больницы говорит, что никогда не видел таких травм, хотя боевые действия в регионе идут с 2014-го.

Тем временем, люди толпЯтся на вокзале в ожидании поездов. В результате обстрела были повреждены железнодорожные пути, а движение - остановлено на несколько часов. Женщины, дети, старики надеются покинуть город, который находится под прицелом российских сил. Потеряв контроль над другими районами страны, они стремятся установить его над всей территорией Донбасса.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.